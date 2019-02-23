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Kıskançlık tartışmasında eşini öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 21:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde eşi Fidan Güngör'ü (35), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldüren Özkan Güngör (42) tutuklandı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde eşi Fidan Güngör'ü (35), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldüren Özkan Güngör (42) tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki 187'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Güngör, 5 çocuğunun annesi eşi Fidan Güngör ile evde kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan Güngör, eşini dövüp, bıçakladı. Güngör, daha sonra da ağır yaralanan eşini bırakıp, kaçtı. Çocukların çağırdığı sağlık ekipleri Fidan Güngör'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahatttin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Fidan Göngör, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra kaçan Özkan Güngör'ün yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Zanlı, Bağlar ilçesinde Cemiloğlu Caddesi'nde yakalandı. Özkan Güngör, emniyetteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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