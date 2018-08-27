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Kıskançlık yüzünden eşini 6 yerinden bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ahmet Bozdağ (37), kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Şenel Bozdağ'ı (37) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ahmet Bozdağ (37), kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Şenel Bozdağ'ı (37) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, Ahmet Bozdağ tutuklandı.

Olay, dün gece Aksu Mahallesi'ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre fabrika işçisi Ahmet Bozdağ, iş çıkışı aynı yerde çalıştığı eşi Şenel Bozdağ ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Bozdağ, yanındaki bıçağı eşine peş peşe saplamaya başladı.

Şenel Bozdağ, vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet Bozdağ polisler tarafından gözaltına alınırken, bıçakladığı eşi ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

Eşini bıçaklarken kendisini de hafif şekilde yaralayan Ahmet Bozdağ, götürüldüğü Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf etti. Bozdağ, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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