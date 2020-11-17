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Kıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: Pişmanım

17.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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Kıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: Pişmanım

Kahramanmaraş’ta kıskançlık nedeniyle karısını öldüren Taner Şahin, tutuklanarak cezaevine konuldu. Şahin, hastanedeki sağlık kontrolü çıkışı gazetecilere, "pişmanım" dedi.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, Taner Şahin (32), kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası eşi Serpil Şahin'i (28) çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 6 çocuk annesi Serpil Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetmişti.

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Gözaltına alınan katil zanlısı Taner Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Adliyedeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Taner Şahin, "Pişmanım" dedi.

(İHA)

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