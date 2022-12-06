Kıskançlıkları sorun oldu! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı bitti

'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken kıskançlıklar ilişkide sorun oldu. Uzun saatler çalışmalarına rağmen "Biz görüşürüz, bir yolunu buluruz. O yüzden hiç bizim yerimize siz endişelenmeyin" diyen Yıldırım bir süre sonra sevgilisini kıskanmaya başladı.

3 ay doludizgin giden aşk bir süre önce son buldu. 2. Sayfa'nın haberine göre; Kaan Yıldırım'ın maço tavırları ve kıskançlıkları Pınar Deniz'i yıldırdı.

Birbirlerini takipten çıkmayan ve fotoğrafları da silmeyen çiftten Deniz yakın çevresine "Ara verdik" dedi.