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Kıskançlıkları sorun oldu! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı bitti

06.12.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım Hadise ve Hande Erçel ilişkisinden sonra son günlerde konuşmasıyla dalga konusu olan Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Doludizgin giden aşk kısa sürdü. Yıldırım'ın kıskançlıkları güzel oyuncuyu yıldırdı.

Kıskançlıkları sorun oldu! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı bitti

'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken kıskançlıklar ilişkide sorun oldu. Uzun saatler çalışmalarına rağmen "Biz görüşürüz, bir yolunu buluruz. O yüzden hiç bizim yerimize siz endişelenmeyin" diyen Yıldırım bir süre sonra sevgilisini kıskanmaya başladı.

3 ay doludizgin giden aşk bir süre önce son buldu. 2. Sayfa'nın haberine göre; Kaan Yıldırım'ın maço tavırları ve kıskançlıkları Pınar Deniz'i yıldırdı.

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Birbirlerini takipten çıkmayan ve fotoğrafları da silmeyen çiftten Deniz yakın çevresine "Ara verdik" dedi.

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Kaan Yıldırım Oyuncu Pınar sevgilisi erçel

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