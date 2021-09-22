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Kıskandığı için kendisini bıçaklayan sevgilisinden şikayetçi olmadı! "İstemeden oldu"

22.09.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, sevgilisi Sedat K.'yi meyve bıçağıyla bıçakladıktan sonra 112'yi arayıp, "Sevgilimi bıçakladım. Acil bir ambulans istiyorum" diyen Satiye Ş. (46), mahkemede "Kendisini çok seviyorum. Telefonuna bir kadından mesaj geldi. Kıskandım, aşırı alkollüydüm. İstemeden onu bıçakladım" dedi. Sedat K. (41) de "Kendisinden şikayetçi değilim. Ona ihtiyacım var. Mesajları görünce çıldırdı. Yaralıyken bana ilk müdahaleyi o yaptı" diye konuştu. Satiye Ş.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kıskandığı için kendisini bıçaklayan sevgilisinden şikayetçi olmadı! "İstemeden oldu"

Olay, 15 Haziran'da, Kuruçay Mahallesi’nde meydana geldi. Satiye Ş. ile Sedat K. birlikte alkol aldıktan sonra aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Satiye Ş., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Sedat K.'yi bıçakladı. Daha sonra Satiye Ş., Sedat K.'ye ilk müdahalede bulunmasının ardından 112'yi arayıp, "Sevgilimi bıçakladım. Acil ambulans istiyorum” diyerek yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sedat K., tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, Satiye Ş. ise mahkemece tutuklandı. Satiye Ş. hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÇOK SEVİYORUM, KISKANDIM, BIÇAKLADIM'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Satiye Ş., hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada ifadesi alınan Satiye Ş., Sedat K. ile 2 yıldır birlikte olduklarını belirterek, “Olay günü aşırı derecede alkol almıştık. Bu sırada Sedat’ın cep telefonuna bir kadından mesaj gelince çok sinirlendim ve kıskandım. Aramızda kavga çıktı. Benim kollarımı sıkıp itince yere düştüm ve mutfaktaki meyve bıçağını alarak onu iki yerinden yaraladım. Kendisini çok seviyorum. Kıskandım, aşırı alkollüydüm. İstemeden onu bıçakladım. Bunları bilinçli yapmadım. Alkolün etkisiyle oldu. Yaptığımdan çok pişmanım. Onu bu şekilde yaralamak istemezdim” dedi.

'ONA İHTİYACIM VAR, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Sedat K. ise Satiye Ş.'den şikayetçi olmadığını dile getirerek, “Olay günü beraber aşırı alkol aldık. Bir bayandan cep telefonuma mesaj gelince kıskandı ve benimle kavgaya tutuştu. Benim ona ihtiyacım var. Mesajları görünce çıldırdı. Yaralıyken bana ilk müdahaleyi o yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim. İlk eşimden olan 2 çocuğuma o bakıyordu. Şimdi cezaevinde olduğu için zor durumdayım. Tahliye edilmesini ve evine geri dönmesini çok istiyorum. Beni yaraladı ama ilk müdahaleyi de o yaptı. Ambulansı da o arayıp çağırdı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Satiye Ş. hakkında kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

DHA

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