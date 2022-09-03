HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

03.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyeceklerden içeceklere, temizlikten kişisel bakıma karbonatı her yerde kullanıyoruz. Karbonat doğal ve organik seçenekleriyle her geçen gün çeşitlenmeye devam ediyor. Mağazalarda satılan kimyasal dolu şampuanlar saçların sertleşmesine neden olabiliyor. İpek gibi parlak saçlar için karbonatı deneyebilirsiniz.

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Şampuan saçınızı temizleyebilir ama bu sırada saç için gerekli olan yağlardan da arındırabilir. Özellikle derinlemesine temizlik yapan şampuanlar saçlardaki gerekli gereksiz yağları temizler.

iStock-1331735901

ALTI HAFTADA DOĞAL HALİNE DÖNÜYOR

Medical News Today’e saç bakımında karbonat kullanmak şampuan, saç kremi ve diğer saç ürünlerini yıllarca kullanmanın kalıntılarını temizleyerek saçınızı doğal haline döndürebilir. Saç derinizi ve saçınızı tamamen yeniden oluşturma süreci yaklaşık altı hafta sürer.

iStock-504244499

KEPEKTEN ARINDIRIR

Dermatolog Anna Guanche, Byrdie'ye , "Saç için karbonat kullanmanın bazı faydaları arasında, saçın temiz, parlak ve yumuşak kalmasını içerir, çünkü kabartma tozu, yağların, sabunların ve saç bakım ürünlerinin kalıntılarının giderilmesine yardımcı olur" diyor. Kabartma tozu ayrıca cilt ve saç peelingi olarak da kullanılır. Şampuan kalıntılarını gidermenin yanı sıra, pH seviyesini düzenleyerek tahriş olmuş saç derisini yatıştırmaya da yardımcı olduğu düşünülmektedir. Kuru saç derisinden çıkardığı için kepekten kurtulmaya da yardımcı olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes içiyor: Tansiyonu yükseltiyor, ödeme neden oluyor...Herkes içiyor: Tansiyonu yükseltiyor, ödeme neden oluyor...
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldıYurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı
Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdülerSahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdüler
Anahtar Kelimeler:
karbonat saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

15 yaşındaki oğlu 'Dikkat çekmek için soyunuyor' demişti! Oğluna soyunarak yanıt verdi

15 yaşındaki oğlu 'Dikkat çekmek için soyunuyor' demişti! Oğluna soyunarak yanıt verdi

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

İlginizi Çekebilir

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.