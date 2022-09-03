Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Şampuan saçınızı temizleyebilir ama bu sırada saç için gerekli olan yağlardan da arındırabilir. Özellikle derinlemesine temizlik yapan şampuanlar saçlardaki gerekli gereksiz yağları temizler.

ALTI HAFTADA DOĞAL HALİNE DÖNÜYOR

Medical News Today’e saç bakımında karbonat kullanmak şampuan, saç kremi ve diğer saç ürünlerini yıllarca kullanmanın kalıntılarını temizleyerek saçınızı doğal haline döndürebilir. Saç derinizi ve saçınızı tamamen yeniden oluşturma süreci yaklaşık altı hafta sürer.

KEPEKTEN ARINDIRIR

Dermatolog Anna Guanche, Byrdie'ye , "Saç için karbonat kullanmanın bazı faydaları arasında, saçın temiz, parlak ve yumuşak kalmasını içerir, çünkü kabartma tozu, yağların, sabunların ve saç bakım ürünlerinin kalıntılarının giderilmesine yardımcı olur" diyor. Kabartma tozu ayrıca cilt ve saç peelingi olarak da kullanılır. Şampuan kalıntılarını gidermenin yanı sıra, pH seviyesini düzenleyerek tahriş olmuş saç derisini yatıştırmaya da yardımcı olduğu düşünülmektedir. Kuru saç derisinden çıkardığı için kepekten kurtulmaya da yardımcı olabilir.



