HABER

Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Hayrabolu 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı General Sait Baytugan Kışlası'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 42 asker tedavilerinin ardından taburcu edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı General Sait Baytugan Kışlası'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 42 asker tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 36'sı bedelli, 42 er dün akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Askerin yediği yemekten numune alınarak incelemeye gönderildi.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Sarıyer'de toprak kayması... Yol trafiğe kapatıldıSarıyer'de toprak kayması... Yol trafiğe kapatıldı
Yaz mevsiminde karla mücadele çalışmasıYaz mevsiminde karla mücadele çalışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayrabolu Tekirdağ zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul'da bu sabah!

Tekirdağ’da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sel sonrası evlerine ilk kez geldiler

Gördüğü manzara şoke etti!

TCDD duyurdu: Seferler yeniden başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.