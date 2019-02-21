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Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden 4'ü, ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.
4 askerin Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptıkları, eğitim amacıyla Sakarya Kışlası'na geldikleri öğrenildi. Kayseri'den gelen askeri yetkililer de yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyorKışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor

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