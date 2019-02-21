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Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden 4'ü, ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

4 askerin Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptıkları, eğitim amacıyla Sakarya Kışlası'na geldikleri öğrenildi. Kayseri'den gelen askeri yetkililer de yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Görüntü dökümü

-Hasteneden genel ve detaylar

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

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