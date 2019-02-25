HABER

Kışlada tel örgü ve demir hırsızlığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, askeri kışlayı çevreleyen tel örgü ve bağlantı demirlerini çalmak isteyen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kışlada tel örgü ve demir hırsızlığına 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, askeri kışlayı çevreleyen tel örgü ve bağlantı demirlerini çalmak isteyen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün, Keşan- Mecidiye köyü yolundaki 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Eşref Bitlis Kışlası'nda meydana geldi. Askeri yasak bölgeye girerek, kışlayı çevreleyen tel örgü ve bağlantı demirlerini kestikten sonra çalmaya çalışan B.K., M.G. ve C.G., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişiden B.K., bugün sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.G. ve C.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayakLise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak
Seyir halindeki otomobil alev alev yandıSeyir halindeki otomobil alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.