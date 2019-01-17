HABER

Kışladaki gıda zehirlenmesi davasında mağdurlar dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi.

Kışladaki gıda zehirlenmesi davasında mağdurlar dinlendi

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada dinlenen mağdurlar zehirmlenme olayından sonra psikolojilerinin bozulduğunu söylerken, mahkeme heyeti, daha önce alınan su analiz raporlarının incelenmesi, müzekkerelerin tamamlanması ve alınan ara kararların tamamlanması için erteledi.
Manisa'daki Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen 23 Mayıs'ta 722 askerin yemekten zehirlenmesi, 1 askerin de hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptıyla, tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Bu kararla davada tutuklu sanık kalmazken, hazırlanan iddianamede 28 kişinin 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar, 7 kişinin ise 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın, Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmasına tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve tarafların avukatları ile mağdurlar ve yakınları katıldı.
MAĞDURLAR DİNLENDİ
Duruşmada ifadesine başvurulan mağdur askerlerden Naim Işık, olay günü akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandığını, sonrasında yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, askerliğinin kalan 11 aylık bölümünde bir daha kışladan yemek yiyemediğini söyledi. Yemek şirketinin hazırladığı yemekleri, şirket yetkililerinin dahi yemediğini öne süren Işık, "Kendi yemedikleri yemekleri neden askerlere yediriyorlar? Ben o günden sonra et yemeklerini yiyemedim. Evde annem yapsa dahi aynı yemekleri yiyemiyorum. 11 ayda 15 kilo kaybettim. Hep cebimden para harcayarak yemek yedim. Yaklaşık 10 bin lira masrafım oldu. Şikayetçiyim" dedi.
'RÜYALARIMA GİRİYOR'
Mağdurlardan Tuncay Özer de askerlik görevini yaparken yediği yemeğin ardından rahatsızlandığını belirtip, yaşadıklarını, "Midem çok bulandı, pek çok kez istifra ettim. 5 gün müşahede altında tutuldum. Artık et yemeklerinden uzak duruyorum. Bazen rüyalarıma giriyor. Kusmuğun içinde boğulduğuma dair kabuslar görüyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim" diye anlattı.
Mahkeme heyeti, mağdur ifadelerinin ardından, daha önce alınan su analiz raporlarının incelenmesi, müzekkerelerin tamamlanması ve alınan ara kararların tamamlanması için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

FOTOĞRAF

Kışladaki gıda zehirlenmesi davasında mağdurlar dinlendi

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Besni'de yağış nedeniyle yol çöktüBesni'de yağış nedeniyle yol çöktü
CHP'den devremülkte seçmen gösterilmesine suç duyurusuCHP'den devremülkte seçmen gösterilmesine suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.