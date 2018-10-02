Kışladaki gıda zehirlenmesi davasında su analiz raporları sunuldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda bir askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Müşteki ifadelerinin alındığı duruşmada Rota Şirketi çalışanlarının avukatları, olayın yaşandığı güne ait 4 sayfalık su analiz raporlarını mahkemeye sundu. Hakim, mahkemeye sunulan su analiz raporunun incelenmesi ve il dışında oldukları için gelemeyen sanıkların SEGBİS yöntemiyle dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Manisa'daki Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen 23 Mayıs'ta 722 askerin yemekten zehirlenmesi, 1 askerin de hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptıyla, tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Bu kararla davada tutuklu sanık kalmazken, hazırlanan iddianamede 28 kişinin 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar, 7 kişinin ise 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmasına tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.