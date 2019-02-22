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Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Mehmet Han (29), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Mehmet Han (29), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, önceki gün ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 4'ü, Polatlı'daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Mehmet Han'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderilecek.

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