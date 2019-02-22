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Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 19:58 | Son Güncelleme

BABA EVİNDE YAS Emine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han’ın memleketi Tokat’ın Zile ilçesindeki evi ziyaretçi akınına uğradı.

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)

BABA EVİNDE YAS
Emine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han’ın memleketi Tokat’ın Zile ilçesindeki evi ziyaretçi akınına uğradı. Yunus Emre Mahallesi Menekşe Sokak’taki Elit Apartmanı’nın 3 katında bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Osman Han'ın cenaze için Ankara'da olmaları nedeniyle evde taziyeleri yakınları ve Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel kabul etti. Belediye Başkanı Vidinel, şehadet haberi nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.
5 yaşında Aysima isimli bir kızı bulunan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'dan geriye eşi Aysun ve kızı ile birlikte çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.

FOTOĞRAFLI

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)

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