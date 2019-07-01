Kışladaki yangın söndürüldü

Aydın'da kışlada çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Şehit Uzman Çavuş Levent Karaculu Kışlası'nın üst kısmındaki maki ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yön değiştiren yangın, mühimmat depolarının bulunduğu alana ulaşmadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

