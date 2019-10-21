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Kışlalı suikastının 20. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Ankara'da 20 yıl önce uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Ahmet Taner Kışlalı için anma etkinliği düzenlendi - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: - "Onun çizdiği Atatürkçülük yolunda, bilim ve aklın önderliğinde çocuklarımızı yetiştirip bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz"

Akademisyen, gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 20 yıl önce uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği sokakta düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ahmet Taner Kışlalı'yı anmanın Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığını, bilimi, aklı, kadın erkek eşitliğini ve aydınlanmayı savunmak olduğunu söyledi.

Atatürk öğretisinin yılmaz savunucusu Kışlalı'yı anmaya, fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Taşdelen, şunları kaydetti:

"Değerli hocamızın hepimiz üzerinde emeği var. Onun kitaplarıyla yetiştik, okumalarıyla büyüdük. Cumhuriyet'e ve Atatürk devrimlerine nasıl sahip çıkmamız gerektiğini öğrendik. Ben onun aydınlık fikirlerini en çok belediyemizin kreşleri veya tadilatını yaptığımız okulları ziyaret ettiğimde, çocuklara Nutuk ya da aydınlanma devrimini anlatan kitaplar hediye ettiğimde anlıyorum. Onun çizdiği Atatürkçülük yolunda bilim ve aklın önderliğinde çocuklarımızı yetiştirip bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz, onun öğretileri doğrultusunda nice Ahmet Taner Kışlalıların yetişmesi için çalışacağız."

Törene, Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı'nın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP il yöneticileri de katıldı.

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