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"Kışlık almanın tam zamanı ancak ürüne de indirime de dikkat" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Mağaza raflarının ilkbahar renkleriyle çeşitlendiği bugünlerde giyim ve ayakkabı firmaları "kışlık almanın tam zamanı" dedirtecek sezon sonu indirimleri uygularken, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin aldıkları ürünleri iyi incelemesi ve fiyat araştırması yapmaları istendi - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: - "Tüketicilere tavsiyem bu alışverişi yaparken iki hususa dikkat etsinler. Hak aramayla ilgili aylar sonra sorun yaşanmaması için her zamankinden daha fazla o üründe ayıp olmadığını incelemeliler. Bunun yanı sıra bu indirimlerin gerçek olmama, önce bindirilmiş sonra indirilmiş olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir"

ABDÜLKADİR GÜNYOL - GÖKÇE KÜÇÜK - Mağaza raflarının ilkbahar renkleriyle çeşitlendiği bugünlerde giyim ve ayakkabı firmaları sezon sonu indirimleri uygularken, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin aldıkları ürünü iyi incelemeleri ve fiyat araştırması yapmaları gerekiyor.

Alışveriş merkezleri, çarşılardaki mağazalar ve internette alışveriş siteleri, giyim ve ayakkabıda sezon sonu dolayısıyla kışlık ürünlerde çeşitli oranlarda indirim uyguluyor.

Tüketici örgütlerinin yetkilileri, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için aldıkları ürünü iyi incelemeleri ve fiyat araştırması yapmaları konusunda uyarıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin sona erdiği, soğuk havaların geride kaldığı günlerin yaşandığını belirterek, bugünlerde pek çok mağazada, alışveriş merkezinde ve satış noktalarında kışlık giysilerde ciddi indirimlerden söz edildiğini söyledi.

Gelecek kış giymek için ekonomik olarak bot, giysi, palto ve mont almak için en uygun zaman olduğunu dile getiren Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüketicilere tavsiyem bu alışverişi yaparken iki hususa dikkat etsinler. Birincisi ürünü ilk kullandıklarında üzerinden en az altı aylık bir süre geçmiş olacağından hak aramaları esnasında yani üründe ayıp ortaya çıktığında bunu kanıtlamakta zorluk çekebilirler. Genellikle seneye giyileceği için birçok kişi ürünü aldıkları gibi dolaba, depoya kaldırabiliyor. O nedenle, hak aramayla ilgili aylar sonra sorun yaşanmaması için her zamankinden daha fazla o üründe ayıp olmadığını incelemeliler.

Bunun yanı sıra bu indirimlerin gerçek olmama, önce bindirilmiş sonra indirilmiş olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir. Her sezon sonu olduğu gibi yalancı indirimler olabilir. 300 liralık ürünün fiyatını bin lira yapıyorlar daha sonra yüzde 70 indirimle 300 liraya indiriyorlar. Tüketici böyle bir durumda şüphelendiği zaman satıcıdan indirimden önceki fiyattan satıldığının ispatlanmasını talep edebilir. Eğer satıcı o ürünü bin liraya sattığına dair bir fatura sunamıyorsa tüketiciler hakkını arayabilir."

- "Tüketiciler fiyat araştırması yapmadan ürün almasın"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise bazı firma, mağaza ve dükkanların bu sezon sonu dönemini kötü niyetli kullanabildiğini iddia etti.

Aslında gerçek anlamda indirimlere bakıldığında gelecek yılın kışlık ürününü bugünden almanın daha doğru olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sezon sonu indirimleri tüketiciler için avantaj ancak bazı firmalar önce fiyatı şişiriyor daha sonra o fiyat üzerinden yüzde 70 indirim yapıyor. Tüketiciler fiyat araştırması yapmadan ürün almasın. Benzer ürünü aynı kalitede daha ucuza satan firma olabilir. Ya da o firma, mağaza sezon ortasında da aynı fiyattan satmış olabilir. İşletme eğer tüketiciye burada indirimden önceki fiyatını fatura üzerinden gösterebiliyorsa o gerçek bir indirimdir. Burada eğer tüketicimiz şüpheye düşerse, o satıcının bağlı olduğu odaya, büyükşehir belediyesi zabıtasına veya bakanlık yetkililerine şikayetlerini bildirerek denetim isteyebilir."

Bazı mağazalarda yazan büyük indirim etiketlerinin sadece belirli ürünlerde geçerli olduğunun da altını çizen Yılmaz, "Mağazalarda yüzde 70'a varan indirimler mağazaya ve markete davet şeklinde oluyor. Birkaç küçük kalem dışında yüzde 70'e varan bir indirimin olmadığını görüyoruz. Bazılarında yüzde 10, yüzde 5 göstermelik indirim oluyor." dedi.

İşletmelerin "Kapatıyoruz" sloganı ile yaptığı indirimlerin kanunlar çerçevesinde olması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Kapatıyoruz demesine rağmen faaliyetine devam ediyor. Bu indirimler adres değişikliği veya faaliyet konusunun değiştirilmesi hususlarında üç aya kadar devam edebilir ancak yine Türk Ticaret Kanunu'na göre o ticari işletmenin tasfiyesi durumunda da en fazla 6 aya kadar kalabilir bu indirimler." diye konuştu.

Yılmaz, "yüzde 60+20" şeklindeki indirimlerin tüketiciyi aldatmaya yönelik olduğunu savunarak, "Burada sanki yüzde 80 indirim var gibi algılanıyor. 100 lira üzerinden hesap edersek fiyatın 20 liraya düştüğünü sanıyorlar ama öyle değil. Aslında yüzde 60 indirimle önce 40 liraya sonra bu fiyat üzerinden yüzde 20 indirimle 32 liraya düşüyor. Yani asıl indirim yüzde 68'de kalıyor." ifadesini kullandı.

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indirim sezon sonu Tüketici

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