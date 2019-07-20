Kışlık odunları denizden geldi

Murat KÜÇÜK- Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'de yağışla birlikte meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı.

Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından çok sayıda odun Akçakoca sahillerini kapladı. Bölgede yaşayan vatandaşlardan bazıları odunları topladı. Denizin kıyısındaki odunları toplayan Naciye Dobra (61), "Ne yapalım topluyoruz. Kışlık yakacağımız. Alacak durumdayız da biraz borcumuz var. Bankadan kredi çektik, o yüzden alamıyoruz. Nasip olursa alacağız inşallah." dedi.

Odun toplayan Nafiz Aydın ise, "Deniz kenarlarını temizliyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Zor oluyor biraz. Burası yakındı o yüzden geldim. Uzak yerlerden gelmez. Bu odunları deniz attı" diye konuştu.

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