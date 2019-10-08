HABER

Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinde kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri hazırlamaya başladı.

Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinde kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri hazırlamaya başladı.
Kırsal mahallelerde kadınlar, kışa hazırlık yapmaya başladı. 10- 15 kişilik gruplar halinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi gıdaları yapıyor. Kadınlar, her akşam bir evin kışlık erzağını hazırlıyor. Komşuluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kadınlar, yaptıkları iş bölümü sayesinde hem çalışmaları kolaylaştırıyor, hem de birlikteliğin verdiği keyifli ortamı yaşıyor.
Kışlık yufka en çok emek isteyen gıdalar arasında yer alıyor. İlçenin kırsal Hacıaslanlar Mahallesi'nde oturan Fatma Kızıler, kışa hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yufka hazırlığını, yazın ocak başında zor olacağı için Eylül ayı gelip, havalar serinleyince yapmaya başladıklarını belirten Kızıler, şöyle konuştu:
"Sabahtan hamur karmaya başlıyoruz. Bir yandan salça kaynatılıyor. 2 kişi hamur yuvarlarken, 6 ila 9 kadın da 3 kademe halinde hamuru inceltiyor. İmece usulü hazırlıkta bir kişi de taşıyıcı görevini üstleniyor. Kurulan ocaklarda yanan 2 ayrı odun ateşinde de yufka 2 aşama halinde pişiriliyor. Komşularla kış hazırlığımız bu şekilde oluyor”
Hazırlıkların erişte ile başladığını ifade eden Fatma Kızıler, “İlk olarak erişte ile başlayan hazırlıklar tarhana, pekmez, salça ve yufkayla devam ediyor. Öte yandan biber ve domatesleri kaynatıp, posasını ayırıyoruz. Ardından tekrar kaynatarak, kışlık olarak konserve kavanozlarında saklıyoruz. Ağırlıklı olarak biberleri Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinden, domatesleri ise Bayramiç ilçesinden temin ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlarKışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlarKışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlarKışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Mimar Sinan'ın eseri caminin restorasyonunun tamamlanmasını bekliyorlar Mimar Sinan'ın eseri caminin restorasyonunun tamamlanmasını bekliyorlar 
Atık malzemelere hayat veriyorAtık malzemelere hayat veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Sivas'ta mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

Mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

İstanbul trafik durumu (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.