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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde 'Çakal' dövmeli Aybüke Çangal'a soğuk duş! Öykü Serter'den sert tepki

12.12.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları belli oldu. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, yeni sezonunda tanıdık yüzler de var. Bu isimlerden birisi, rapçi Çakal'ın adını dövme yaptırmasıyla gündem olan TikTok fenomeni Aybüke Çangal oldu. Çangal, erkek adayın kendisine verdiği tepkiyle yarışmaya ilk andan bir sıfır yenik başladı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde 'Çakal' dövmeli Aybüke Çangal'a soğuk duş! Öykü Serter'den sert tepki

Kısmetse Olur programı, 'Aşkın Gücü' formatıyla 5 yılın ardından yeni bölümleriyle bu akşam YouTube'da yayınlanmaya başlayıyor. Merakla beklenen programın son tanımında 'Çakal' dövmeli Aybüke Çangal ve erkek adaylardan Sedat'ın ilk yaklaşımı gündem oldu.

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Kadın adaylarla tanışmaya gelen Sedat, 'Nasıl kadınlardan hoşlanırsın?' sorusu üzesine, Çangal'a dönerek, 'Şu an sana hiç saygı duymuyorum' dedi.

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Sedat'ın yaklaşımına sinirlenen programın sunucusu Öykü Serter, 'Yapmış olduğu tercihlerle ilgili, bu kadar yargılayıcı cümle kurma hakkını sana kim veriyor?' diyerek tepki gösterdi.

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AYBÜKE ÇANGAL KİMDİR?

25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelen Aybüke Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerinde yaptı.

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1.73 metre boyunda ve 58 kilo ağırlığında olan Aybüke, Akrep burcu. Sevgilisi olmadığı bilinen Aybüke, adını boynuna dövme yaptıracak kadar çok sevdiği Çakal ile de bir birliktelik yaşamadı...

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Aybüke Tüm dünyada oldukça popüler hale gelen TikTok uygulamasında paylaştığı videolar sayesinde fenomen oldu.

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