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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün damat adayı Tolga'nın müstehcen yanıtları tartışma yarattı! 'Bir de üçlü deneyelim'

20.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aranın ardından seyirciyle buluşan Kısmetse Olur'un dikkat çeken isimlerinden Tolga Kandemir, hem yarışma evinde hem de sosyal medyada çok popüler. Sık sık adından söz ettiren Tolga, şimdi de takipçilerinden gelen sorulara verdiği müstehcen yanıtlarla dikkat çekti.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün damat adayı Tolga'nın müstehcen yanıtları tartışma yarattı! 'Bir de üçlü deneyelim'

Kısmetse Olur programı YouTube üzerinden yayınlanmaya başlandı. Yeni yarışmacılarıyla dikkat çeken programın her bölümü yüz binlerce kişi tarafından seyrediliyor.

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 'nün yarışmacıları da ilk günden çok konuşulmaya başlandı.

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Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de, yakışıklılığıyla ön plana çıkan ve fenomen Aybüke'ye talip olan Tolga oldu. Tolga'nın eski flörtleri Twitter'da bir araya gelerek, paylaşımda bulunmuştu.

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Son olarak Tolga, bir sosyal medya platformunda takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlar gündem oldu. Tolga'nın sorular verdiği müstehcen cevapları tartışma yarattı.

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