MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Ayça göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Emre ile aşkı çok konuşulmuştu! Son hali şaşırttı

Kısmetse Olur Ayça göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Emre ile aşkı çok konuşulmuştu! Son hali şaşırttı

12.12.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacıları arasında yer alan Ayça Ekin Beğen sosyal medyada paylaştığı göğüs dekolteli pozları ile gündemde. Yeniden yayınlanmaya hazırlanan Kısmetse Olur’da eskiden yarışan Ayça, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.

Kısmetse Olur Ayça göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Emre ile aşkı çok konuşulmuştu! Son hali şaşırttı

Kanal D’de yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kısmetse Olur yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla favori isimlerden biri olmuştu. Yarışmada tam nişanlanacağı sırada aldatma skandalına imza atan Beğen'in son hali şaşırttı.

aaa

Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur evine girdiğinde ilk Emre Ubeyli ile flört etmişti. Nişanlanma noktasına geldikleri günlerde Ayça Ekin Beğen eski sevgilisi ile Emre'yi aldatmıştı.
ayça

Kurgu olduğu iddia edilen programın ardından binlerce takipçiye sahip oldular.Yarışmadan sonra çok gündeme gelmeyen Beğen son haliyle dikkat çekti.

ayça1

Programın ardından Ayça Ekin Beğen, kendinde art arda değişiklikler yapmaya başladı. Beğen hem imajını değiştirdi hem de çok sayıda estetik operasyon geçirdi.
1988 doğumlu olan Beğen'in memleketi Elazığ'dır.

ayça3

Kısmetse Olur yarışmasının ardından Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter, Seda Sayan'la gibi programlarda da yer almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem olan o konuya ilginç yorum! "Birbirilerinin manitalarına..."Sosyal medyada gündem olan o konuya ilginç yorum! "Birbirilerinin manitalarına..."
Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepkiKlipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki
Hasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdıHasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur kısmetse olur ayça sosyal medya Gümüş ele kısmetse olur yarışmacıları

En Çok Okunan Haberler

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Apronda korkunç ölüm!

Apronda korkunç ölüm!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.