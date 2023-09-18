Kısmetse Olur Aycan Varış'ın sevgilisiyle kavgası karakolda bitti! Ünlü fenomen korku dolu anları anlattı

Katıldığı yarışma programıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Aycan Varış yakın arkadaşının eski eşi Burak Öztürk ile sevgili olunca tepkilerin hedefi olmuşu. Birkaç yıldır birlikte olan çift geçtiğimiz Temmuz ayında ettikleri kavga yüzünden karakolluk oldu.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; gece saatlerinde Sarıyer'deki evlerinde oturan ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasındaki ipler koptu. Gece 02:00 sularında Sarıyer Jandarma Karakol Komutanlığına koşan ünlü fenomen, sevgilisinden şikayetçi oldu.

Varış, olaylı geceyi şöyle anlattı; "Aramızda sözlü tartışma çıktı. Sonrasında bana "Senin için uğraşıyorum. Bir teşekkür bile etmiyorsun. Minnetsiz köpek. Ayrıyken kimlerle birlikte oldun. Senin hayatını da işini de bitireceğim" diyerek yüzüme tükürdü. Telefonumu alarak banka hesaplarımı kontrol etti. 4 katlı olan evin en alt katındaki salona gittik" dedi.

İfadesine devam eden Varış, sevgilisinin silahı olduğunu bildiğini için can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyerek "Kaçmaya çalıştım. Telefonumu aldı. 'Kime şikâyet ediyorsan et. Seni benden kimse kurtaramaz' dedi. Çok korkmuştum. Peşimden arabayla geldi. Önüme kırdı" şeklinde korku dolu anlarını anlattı.

İddiaya göre; sosyal medyadan küçük düşürücü paylaşımlar yapmakla tehdit edildiği için tedirgin olduğunu dile getiren fenomen "Sosyal medya benim gelir kaynağım" diyerek sevgilisinden şikayetçi oldu.

İfade veren Burak Öztürk, tartışma yaşandığını o esnada tam olarak ne söylediğini hatırlamadığını dile getirdi. Tehdit etmediğini söyleyen Öztürk "Telefonunu kendisine verdim" dedi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Olayın üzerinden geçen 3 saatin ardından ünlü fenomen Aycan Varış tekrardan karakola geldi. Telefonunu aldığını söyleyerek şikâyetini geri çekti. Savcılığa yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



