Kısmetse Olur Ayşenur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ayşenur İnam shoplu pozlarıyla olay yarattı!

Fenomen program Kısmetse Olur YouTube platformu üzerinden yayınlanmaya başladı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yer alan gelin adayı Ayşenur dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayşenur İnam'ın shoplu pozlarını görenler gözlerine inanmadı. Peki, Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? İşte hakkında bilgiler...

KISMETSE OLUR AYŞENUR KİMDİR?

Ayşenur İnam eğitimini Almanya'da görmüştür. Almanya'nın Aachen kentinden programa katılıyor. 2002 doğumludur. Asıl mesleğinin özel koruma olduğunu dile getirdi. "Almanya'da buraya aşkımı bulmaya geldim." ifadelerini kullandı.

AYŞENUR İNAM SHOPLU POZLARIYLA OLAY YARATTI!

Instagram'daki fotoğraflarında adeta başka birisine dönüşenen Ayşenur'un shoplu pozları olay yarattı. İşte o fotoğraflardan bazıları;





