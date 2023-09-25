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  4. Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Batuhan Taşarası sosyal medyada gündem oldu

Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Batuhan Taşarası sosyal medyada gündem oldu

25.09.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. Yeni bölümleri Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde tavırları ve duygusal hikayesi ile dikkat çeken isimler arasında Batuhan Taşarası da yer aldı. Rap müziğin tanınan isimlerinden biri olan Batuhan Taşarası sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni sezonuna damga vuran isimler arasında Batuhan Taşarası da yer aldı. Rap müzikte BATT ismi ile tanınan Batuhan Taşarası’nın sayısız başarılı parçası bulunuyor. Çok sevdiği köpeği ölen Batuhan’ın yaşadıklarını anlattığı duygusal anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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KISMETSE OLUR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Taşarası, rap müziğiyle tanınan bir sanatçıdır. Rapteki adı BATT'tır. 31 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy’de doğmuştur. 1,76 boyundadır ve göçmen bir ailenin üç çocuğundan en küçüğüdür. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra lisansını işletme bölümüyle tamamlamıştır.

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Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde uzun yıllar oyunculuk eğitimi almış, birçok dizi ve tiyatro projesinde oynamıştır. Batt, aşırı hayvanseverliği ve merhamet duygusuyla ön plana çıkmaktadır.

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Kendisini azimli, güçlü ve tuttuğunu koparan biri olarak tanımlamaktadır. Şu anda Kısmetse Olur 2. Sezon yarışmacısıdır.

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