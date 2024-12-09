Kısmetse Olur Çağrı'nın o hareketi yarışmacıyı çıldırttı! Zuhal Topal anlam veremedi! 'Bu nasıl bir saçmalık...'

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödül için yarışıyor. Zaman zaman da ilginç anlarla gündem olan programda geçtiğimiz günlerde yarışmacının 'canlı su' istemesi gündem olmuştu.

O HAREKETİ YARIŞMACIYI KIZDIRDI!

Yarışmadaki bu şaşırtan isteğin ardından Kısmetse Olur'da damat adayı olan Çağrı'nın hareketi gündem oldu. Çağrı, hafta boyunca kendisini destekleyen ve masasını koruyan Hande Hanım'a çiçek verdi.

Bunu gören diğer kadın yarışmacı çılgına döndü. "Şaka yapıyorsunuz galiba. Bu nasıl bir saçmalık. Burası bir yemek yarışma programı. Siz evlilik programında yarıştınız." sözleriyle tepki gösterdi.