Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu kapısına dayanan komşusu yüzünden karakola koştu! Polislerin yanıtına sinirlendi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılan Cansel Ayanoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Cansel Ayanoğlu, yan komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk oldu. Ağlamaklı şekilde bir video çeken Ayanoğlu komşusunun kapısına dayandığını söyledi.

Cansel Ayanoğlu "Sabah yedide uyuyordum kapı çaldı, adamın teki yan komşu, ne var dedim. Kızım var içeri gir dedi. Amaç ne kaldım" dedi.

Kendisini rahatsız eden komşusu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak amacıyla karakola başvuran fenomen karakolda yetkililerden “Uzaklaştırma talep edebilmeniz için bu olayı birkaç kez daha yaşamanız lazım” yanıtını alınca sinirlendi.

Cansel Ayanoğlu "Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısınız? Adam sabahın köründe ünlü olduğum için kapıma geliyor, rahatsız ediliyorum taciz ediliyorum. Uzaklaştırma istiyorum bana diyorlar ki uzaklaştırma için tekrar tekrar yaşanması lazım... Son mu olması gerekiyor illa?" diyerek isyan etti.