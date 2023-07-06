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Kısmetse Olur Cansel bu sefer minicik bikini altıyla olay oldu

06.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un ilk sezonunda yer alan Cansel Çördük, programın bitiminden sonra Amerika'ya taşınmış ve burada şarkıcılık yapmaya başlamıştı. Değişimi ve erotik paylaşımlarıyla dikkat çeken Cansel son olarak minik bikinisiyle poz verince yine olay oldu.

Kısmetse Olur Cansel bu sefer minicik bikini altıyla olay oldu

Kısmetse Olur'un ilk sezon birincisi Cansel Çördük gerek sinirli halleri gerek Eser West ile olan aşkı gerekse sonrasındaki değişimiyle hafızalara kazındı.

Yaptığı her Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Cansel Çördük yurt dışına yerleşti ve burada kendine farklı bir kariyer yaptı.

Şarkıcılık yapan ve müstehcen pozlarıyla tepki çekerek gündeme gelen eski yarışmacı yine olay oldu.

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Tanga bikini altıyla pozlar veren Kısmetse Olur Cansel'i görenler "Bu pozlar çok saçma", "Kendine ne yaptın", "Erotik pozlarını Onlyfans'a sakla" yorumları geldi.

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Cansel Çördük geçtiğimiz aylarda Kısmetse Olur itirafında bulunmuştu. Yapımın, yaşının dolmasını beklediklerini söyleyen Cansel "Seksi olduğum için beni aldılar yarışmaya. Asıl amaçları Ayça ile Emre'yi ayırmamdı. İstesem yapardım çünkü Emre çok peşimden koştu. Emre zaten Ayça'ya sürekli 'Sen güzel değilsin, çirkinsin' diyordu. Bana sürekli iltifat ediyordu. Ama ben istemedim. Erdem'e gitmem stratejik bir karardı" demişti.

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