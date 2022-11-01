Kısmetse Olur Cansel Çördük kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı! Görüntüler olay oldu

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan Cansel Çördük'ü görenler tanımıyor.

Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel, bu defa bir kadın şarkıcının başında bardak kırmasıyla gündemde!



Alkollü olduğu iddia edilen Cansel, sinirle şarkı söyleyen müzisyenin kafasında bardak kırıyor. Bu durumu müzisyenin tepkisiz kalması dikkat çekerken, Cansel'den açıklama gecikmedi.



Cansel Çördük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarkı söyleyen şahsın onun sahne sırasını alarak, birlikte söylemeleri gereken şarkıyı tek başına söylediği için sinirlendiği belirtti. Sözlerine devam eden Cansel, alkollü olmadığını, bardağı ona atmış gibi gösterildiğini iddia etti.



