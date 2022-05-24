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Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün erotik videosu olay oldu! Eski aşkı Eser West kendini tutamadı

24.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve yarışmadan sonra paylaşımlarıyla ve değişimiyle adından söz ettiren Cansel Çördük erotik videosuyla gündeme bomba gibi düştü. FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu paylaşılan Kısmetse Olur Cansel'in bu halini gören eski aşkı Eser West kendini tutamadı.

Kısmetse Olur yarışmasının öne çıkan çiftlerinden Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti. Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının zıttına Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktifti. Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosu gündeme bomba gibi düştü.

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Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle videosu paylaşıldı.

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Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği onlar sosyal medyayı salladı.

Cansel'in bu halini gören eski aşkı Eser West ise kendini tutamadı. Eser West iki maymunun çiftleştiği bir video paylaşınca takipçileri tarafından "Cansel'e gönderme yapıyor" olarak yorumlandı.

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