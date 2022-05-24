Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün erotik videosu olay oldu! Eski aşkı Eser West kendini tutamadı

Kısmetse Olur yarışmasının öne çıkan çiftlerinden Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti. Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının zıttına Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktifti. Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosu gündeme bomba gibi düştü.

Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle videosu paylaşıldı.

Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği onlar sosyal medyayı salladı.

Cansel'in bu halini gören eski aşkı Eser West ise kendini tutamadı. Eser West iki maymunun çiftleştiği bir video paylaşınca takipçileri tarafından "Cansel'e gönderme yapıyor" olarak yorumlandı.

