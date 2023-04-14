MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Cansel'in son pozlarını görenler "Silikon mu taktırdın?" dedi

Kısmetse Olur Cansel'in son pozlarını görenler "Silikon mu taktırdın?" dedi

14.04.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur eski yarışmacısı olarak tanındıktan sonra Türkiye'yi terk eden ve müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren Cansel Çördük son pozlarıyla yine dikkat çekti. Kısmetse Olur Cansel'in son pozlarını görenler "Silikon mu taktırdın?" dedi.

Kısmetse Olur Cansel'in son pozlarını görenler "Silikon mu taktırdın?" dedi

Kısmetse Olur eski yarışmacısı Cansel Çördük her paylaşımıyla olay oluyor. Bir döneme damga vuran yarışmada ünlenen daha sonra Arda Turan ile mesajlaşmaları ortaya çıkan Cansel Türkiye'yi terk etmişti.

Yurt dışında yaşayan Kısmetse Olur Cansel şarkıcılığa soyunmuş ve müstehcen paylaşımları ve değişimiyle adından söz ettirmişti.

1

Cansel Çördük son olarak yeni pozlarını paylaştı. Derin göğüs dekoltesi tercih eden eski yarışmacının göğüslerindeki değişim gözlerden kaçmadı.

Üstüne hiçbir şey giymedi! 'Kendi işime bakıyorum' Üstüne hiçbir şey giymedi! 'Kendi işime bakıyorum'

2

GÖĞÜSLERİNE YORUM YAĞDI

Kısmetse Olur Cansel'i görenler "Silikon mu taktırdın?" yorumlarında bulundu.

3
Geçtiğimiz aylarda verdiği pozlarla tepki çeken Cansel Çördük bir açıklama yapmış ve "Müslümanlığı, ülkeme sevgimi sorgulamak kimseye kalmadı bana küfür edeceğinize rahatsız ediyorsam görmezden gelip susabilirsiniz" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurdu! İşte son haliBir döneme damga vurdu! İşte son hali
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..."Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..."
Anahtar Kelimeler:
Cansel Çördük kısmetse olur cansel dekolte

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Üsküdar sahilinde yıkım tartışması! Polis bölgede nöbet tutuyor

Üsküdar sahilinde yıkım tartışması! Polis bölgede nöbet tutuyor

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..."

Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..."

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu!

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu!

İlginizi Çekebilir

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.