Kısmetse Olur Cansel'in son pozlarını görenler "Silikon mu taktırdın?" dedi

Kısmetse Olur eski yarışmacısı Cansel Çördük her paylaşımıyla olay oluyor. Bir döneme damga vuran yarışmada ünlenen daha sonra Arda Turan ile mesajlaşmaları ortaya çıkan Cansel Türkiye'yi terk etmişti.

Yurt dışında yaşayan Kısmetse Olur Cansel şarkıcılığa soyunmuş ve müstehcen paylaşımları ve değişimiyle adından söz ettirmişti.

Cansel Çördük son olarak yeni pozlarını paylaştı. Derin göğüs dekoltesi tercih eden eski yarışmacının göğüslerindeki değişim gözlerden kaçmadı.

GÖĞÜSLERİNE YORUM YAĞDI

Kısmetse Olur Cansel'i görenler "Silikon mu taktırdın?" yorumlarında bulundu.



Geçtiğimiz aylarda verdiği pozlarla tepki çeken Cansel Çördük bir açıklama yapmış ve "Müslümanlığı, ülkeme sevgimi sorgulamak kimseye kalmadı bana küfür edeceğinize rahatsız ediyorsam görmezden gelip susabilirsiniz" demişti.



