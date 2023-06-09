Kısmetse Olur Elif göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Çok şanslısın Sedat"

Bir dönemin fenomen programı Kısmetse Olur şimdilerde Youtube’da yayınlanıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışan ve güzelliği ile dikkat çeken Elif Nur Yel göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

Sedat Polat ile inişli çıkışlı bir ilişkileri olan Elif Nur Yel’in göğüs dekolteli pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

Yarışmanın favori gelin adaylarından biri olan Kısmetse Olur Elif’in paylaşımına takipçileri "Çok şanslısın Sedat", "Bu tatlılık ne", "Senden bir tane daha yok", "Bu ne güzellik", "En güzeli" yorumunda bulundu.

19 yaşındaki Elif Nur Yel, İletişim Fakültesi'nde eğitim görüyor. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynayan Yel İstanbul'da yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan yarışmacının Instagram hesabında 653 bin takipçisi bulunuyor.



