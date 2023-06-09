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Kısmetse Olur Elif göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Çok şanslısın Sedat"

09.06.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Sedat Polat ile bir ilişki yaşayan Elif Nur Yel güzelliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Elif Nur Yel göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Kısmetse Olur Elif göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Çok şanslısın Sedat"

Bir dönemin fenomen programı Kısmetse Olur şimdilerde Youtube’da yayınlanıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışan ve güzelliği ile dikkat çeken Elif Nur Yel göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

kısmetse-olur

Sedat Polat ile inişli çıkışlı bir ilişkileri olan Elif Nur Yel’in göğüs dekolteli pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

kısmetse-olur-elif-göğüs-dekolteli-poz

Yarışmanın favori gelin adaylarından biri olan Kısmetse Olur Elif’in paylaşımına takipçileri "Çok şanslısın Sedat", "Bu tatlılık ne", "Senden bir tane daha yok", "Bu ne güzellik", "En güzeli" yorumunda bulundu.

elif-nur-yel

19 yaşındaki Elif Nur Yel, İletişim Fakültesi'nde eğitim görüyor. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynayan Yel İstanbul'da yaşıyor.

kısmetse-olur-elif

Sosyal medya hesabını aktif kullanan yarışmacının Instagram hesabında 653 bin takipçisi bulunuyor.

kısmetse-olur-elif-göğüs-dekoltesiyle-büyüledi

elif-nur-yel-göğüs-dekoltesi

kısmetse-olur-elif-göğüs-dekolteli-pozuyla-mest-etti

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