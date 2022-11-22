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Kısmetse Olur geri dönüyor! Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

22.11.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışma programı 2015 - 2017 yılları arasında yayınlanmış ve yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Melis Buse Betkayan, Cansel Çördük, Hazal Atabek gibi isimler programda yer almıştı. Evlilik programı Kısmetse Olur'un yeniden yayınlanacağı iddia edildi. Peki Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Kısmetse Olur geri dönüyor! Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kısmetse Olur programı reyting rekorları kırıyordu. Yarışmanın finalinde Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli evlenmişti. Evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadın adayın bir evde toplandığı yarışmanın yeniden yayınlanacağı öğrenildi. Peki Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Kısmetse Olur geri dönüyor! Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kısmetse olur programı entrikalarıyla ve kavga sahneleriyle halen sosyal medya platformlarında zaman zaman yer ediniyor. Yayınlandığı dönemin en çok izlenenleri arasında olan program hakkında 'yeniden yayınlanacağı' iddiası, programın sevenlerinin yüzünü güldürdü.

YouTube üzerinden, yarışmanın yeniden yayınlanmaya başlayacağı bilgisi duyuruldu. Programın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Kısmetse Olur programının yeni bölümlerinin Exxen platformunda yayınlanacağı söyleniyor.


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