Kısmetse Olur geri dönüyor! Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kısmetse Olur programı reyting rekorları kırıyordu. Yarışmanın finalinde Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli evlenmişti. Evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadın adayın bir evde toplandığı yarışmanın yeniden yayınlanacağı öğrenildi. Peki Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kısmetse olur programı entrikalarıyla ve kavga sahneleriyle halen sosyal medya platformlarında zaman zaman yer ediniyor. Yayınlandığı dönemin en çok izlenenleri arasında olan program hakkında 'yeniden yayınlanacağı' iddiası, programın sevenlerinin yüzünü güldürdü.

YouTube üzerinden, yarışmanın yeniden yayınlanmaya başlayacağı bilgisi duyuruldu. Programın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Kısmetse Olur programının yeni bölümlerinin Exxen platformunda yayınlanacağı söyleniyor.



