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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan son pozuyla olay oldu! "Eski halini özlemiyor musun?"

20.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasına kavgalarıyla damga vuran Melis Buse Betkayan son paylaşımıyla olay oldu. Kısmetse Olur Melis estetikleriyle adeta kendini baştan yarattı. Geçtiğimiz yıllarda yarışmadaki her şeyin yalan olduğunu söyleyen Melis'in değişimine "Eski halini özlemiyor musun?" yorumları geldi.

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan son pozuyla olay oldu! "Eski halini özlemiyor musun?"

Kısmetse Olur'un atarlı yarışmacısı Melis Buse Betkayan sosyal medyada oldukça aktif. Yarışmadan sonra her şeyin yalan olduğunu, olayların düzmece olduğunu ve orada çok eğlendiğini itiraf eden Melis Buse Betkayan estetiklerle tanınmaz hale geldi.

Değişen ve estetik yaptıran Betkayan'ın yarışmadaki hallerinden eser kalmadı. Burnunu yaptıran eski yarışmacı için, dudaklarına botoks, kaşlarına kaldırtma işlemi uygulattığı iddia ediliyor.

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Kısmetse Olur Melis son olarak günlük hayatından bir pozunu paylaştı. Bir hayli değişen yarışmacının takipçileri de bu konuya takıldı ve "Sana ne oldu?", "Eski burnun iyiydi", "Eski halini özlemiyor musun?" yorumlarında bulundu.

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