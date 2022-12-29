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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan ve Cansel Çördük yıllar sonra barıştı! "Eski sevgilimi..."

29.12.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasının iki unutulmaz ismi; Melis Buse Betkayan ve Cansel Çördük... İkisi de hem değişimleriyle hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Erotik pozlarıyla tanınan Cansel ve küs olduğu Melis yıllar sonra barıştı. İkili TikTok'u salladı.

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan ve Cansel Çördük yıllar sonra barıştı! "Eski sevgilimi..."

Kısmetse Olur yarışmasında herkesle ettiği kavga etmesiyle tanınan ve yarışmadan sonra da estetikle bambaşka biri olan Melis Buse Betkayan yarışmada en çok kavga ettiği Cansel Çördük ile yıllar sonra barıştı.

Yıllar önce yayınlanan yarışmada birbirlerine giren, eşyalarını parçalayan ikiliden Melis Buse Betkayan o dönem Batuhan Cimilli, Eser West ve Cansel hakkında dayak iddiasıyla dava bile açmıştı.

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Kötü günler geride kaldı ve son dönemde erotik pozlarıyla tanınan Cansel ve Melis TikTok'ta birlikte canlı yayın yaptı.

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"8 sene sonra ilk defa Melis inanamıyorum şu an" diyen Cansel Çördük'e arkadaşı ise "10 yıl sonra eski sevgilimi görmüş gibi oldum" yanıtını verdi.

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