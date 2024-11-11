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Kısmetse Olur Sibel Akbulut derin dekoltesi ve kıvrak dansıyla mest etti! Yorum yağdı... 'Taş gibi kadınsın!'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.11.2024 10:25
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2015 yılında yayınlanan ve severek izlenen Kısmetse Olur'un dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Sibel Akbulut, yaşamına yurt dışında devam ediyor. Sık sık sosyal medya hesabında dans videoları paylaşan eski yarışmacı, derin dekolteli elbisesi ve kıvrak dansıyla mest etti. Beğeni ve yorum yağdı.

Kısmetse Olur Sibel Akbulut derin dekoltesi ve kıvrak dansıyla mest etti! Yorum yağdı... 'Taş gibi kadınsın!'

izdivaç programı Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasının ardından ekranlara veda etmişti. Uzun bir aranın ardından da YouTube'ta Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeniden yayın hayatına başlamıştı.

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Yarışmanın ardından asıl Kısmetse Olur yarışmacıları kendilerine kurdukları yeni hayatlarıyla zaman zaman gündem oluyor. O dönem anaokul öğretmenliği yapan Sibel Akbulut da o isimlerden biriydi.

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DEKOLTELİ KIYAFETİYLE DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI!

Ortalıkta pek fazla görünmeyen ve yurt dışına yerleşen Sibel Akbulut, aktif kullandığı sosyal medya hesabında çeşitli dekolteli elbiseleriyle dans ettiği anları sık sık paylaşıyor. Son paylaşımı ise olay oldu. Derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle ve kıvrak dansıyla mest etti.

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"Reels olarak kalsın istemişsiniz." sözleriyle videosunu yayınlayan Akbulut'a beğeni ve yorum yağdı.

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