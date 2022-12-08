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Kısmetse Olur'un agresif güzeli Hazal Atabek'i bir de şimdi görün! Son hali 'yok artık' dedirtti

08.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2017 yılları arasında ekrana gelen Kısmetse Olur yarışmasından Mehtap Taşkıran, Cansel Çördük ve Ceyda Kırıcı gibi pek çok isim gelip geçti. Uzun zaman sonra yeniden ekrana döneceği konuşulan Kısmetse Olur programı, şimdiden izleyicide büyük heyecan yarattı. Kısmetse Olur programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hazal Atabek, değişimiyle dikkat çekti.

Kısmetse Olur'un agresif güzeli Hazal Atabek'i bir de şimdi görün! Son hali 'yok artık' dedirtti

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur programıyla ünlenen Hazal Atabek, bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Sosyal medyada aktif olan Atabek'i bir de şimdi görün...

Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan Hazal Atabek, şöhret olmadan önce işletmeciydi.

Kısmetse Olur'un agresif güzeli Hazal Atabek'i bir de şimdi görün! Son hali 'yok artık' dedirtti

  1. haftada Kısmetse Olur evine dahil olan Hazal Atabek, hırçın tavırlarıyla hafızalarda yer edindi.

Kısmetse Olur'un agresif güzeli Hazal Atabek'i bir de şimdi görün! Son hali 'yok artık' dedirtti

Hazal Atabek, daha önce Ayça ve Nur ile aşk yaşayan Emre Ubeyli'ye gönlünü kaptırdı.

Kısmetse Olur'un agresif güzeli Hazal Atabek'i bir de şimdi görün! Son hali 'yok artık' dedirtti

Yarışmadan sonra 'Emre fakirdi, o yüzden yapamazdık' açıklamasıyla çok konuşulan Hazal Atabek, sonrasında diğer yarışmacı arkadaşlarının aksine gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Kısmetse Olur'un agresif güzeli Hazal Atabek'i bir de şimdi görün! Son hali 'yok artık' dedirtti

İŞTE SON HALİ

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Hazal Atabek'in dudak dolgusu ve botoks başta olmak üzere pek çok estetik müdahale yaptırdığı öne sürüldü.

Kısmetse Olur Hazal Atabek değişimiyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı

Takipçileri, ''Eski Hazal'dan eser yok'', ''Zaten çok güzeldin, bu kadarına gerek yoktu'' ve ''Çok değişmişsin'' gibi yorumlarda bulundu.

Kısmetse Olur Hazal Atabek değişimiyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı

Kısmetse Olur Hazal Atabek değişimiyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı

Kısmetse Olur Hazal Atabek değişimiyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı


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