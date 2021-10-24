MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur’un Akın’ı şimdi nerede? İşte Akın Kırıkkayaoğlu'un asıl mesleği şaşırttı

Kısmetse Olur’un Akın’ı şimdi nerede? İşte Akın Kırıkkayaoğlu'un asıl mesleği şaşırttı

24.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması 2015-2016 sezonu itibarıyla birkaç yıl seyirciyi ekrana bağlayan bir yarışma oldu. Kısmetse Olur yarışmacıları her zaman spekülasyonlara sebep oldu ve çok merak edildi. Ancak yarışmanın bitmesinin ve üzerinden vakit geçmesinin ardından yarışmacılar teker teker unutuldu. Kısmetini bulanlar hayatlarına eşleriyle devam ederken bulamayanlar yeni yollara yöneldi. O yarışmacılardan biri de Akın Kırıkkayaoğlu oldu. Kısmetse Olur Akın’ın mesleği dikkat çekti.

Kısmetse Olur’un Akın’ı şimdi nerede? İşte Akın Kırıkkayaoğlu'un asıl mesleği şaşırttı

Popüler yarışma Kısmetse Olur’dan çıkan yarışmacılar, yarışmanın bitişinin ardından kendilerine yeni yollar aramaya başladı. Popülerliği sürdürmek isteyenler sosyal medya hesaplarını aktif tutarken bu süreçten yorulanlar sessizliğe büründü. Yarışmacılardan Akın Kırıkkayaoğlu ise yarışma esnasında yaşadığı fırtınalı aşkı Tuğçe’yi geçmişe gömdü ve yepyeni bir yola girdi.

Kısmetse Olur’un Akın’ı şimdi nerede? İşte Akın Kırıkkayaoğlu'un mesleği şaşırttı

KISMETSE OLUR'UN AKIN'I ŞİMDİ NEREDE?

Akın Kırıkkayaoğlu, yarışmanın ardından ekranlara Chef’s Arena yarışmasıyla döndü. Kırıkkayaoğlu, şef olabilmek için haftalarca Chef’s Arena yarışmasında yarıştı. Bir Youtube kanalında bu mesleği nasıl seçtiğini şu sözlerle anlattı: “Öncelikle bu meslek bir tutku. Ben yalnız kalarak başladım bu mesleğe. Annem misafirlikteyken kendime ne yapacağımı düşünürken güzel güzel yumurta çeşitleri yaparak başladım. Sonra merak salmaya başladım 13-14 yaşlarındaydım. İnanılmaz bir şey. Yarattıkça bir çok şey ortaya çıkmaya başladı. Bir anda kendimi mesleğin içinde buldum. Önce garsonluk yaptım. O dönem üniversiteye gitmiştim. Sonrasında çok güzel bir fırsat geldi. Çok sevdiğim bir ağabeyim bana restoranını açtı. Oraya girdim Asya mutfağında başladım. Sıfırdan başlamam gerekirken bir anda yukarıdan başladım. Sonra Uzak Doğu, Asya mutfağı derken karar verdim okuduğum üniversiteyi bırakmaya. Bir sene çalıştım ama tabii ailem beni okuyor biliyordu. Şu an izleyince biraz kızacaklar ama…”

Şimdilerde sosyal medyadan uzak yaşayan Akın Kırıkkayaoğlu, evli ve bir oğlu var. Aynı zamanda Nişantaşı'nda bir restoranda şef olarak çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğduAni ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu
PARTNERYeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir? Yeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir?
Dekolteli pozlarıyla döndü! Üst üste paylaştıDekolteli pozlarıyla döndü! Üst üste paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Bilanço giderek ağırlaşıyor! Durum endişe verici

Bilanço giderek ağırlaşıyor! Durum endişe verici

Korkunç kaza! Kamyon dehşet saçtı: 5 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! Kamyon dehşet saçtı: 5 ölü, 1 yaralı

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.