Kısmetse Olur’un Akın’ı şimdi nerede? İşte Akın Kırıkkayaoğlu'un asıl mesleği şaşırttı

Popüler yarışma Kısmetse Olur’dan çıkan yarışmacılar, yarışmanın bitişinin ardından kendilerine yeni yollar aramaya başladı. Popülerliği sürdürmek isteyenler sosyal medya hesaplarını aktif tutarken bu süreçten yorulanlar sessizliğe büründü. Yarışmacılardan Akın Kırıkkayaoğlu ise yarışma esnasında yaşadığı fırtınalı aşkı Tuğçe’yi geçmişe gömdü ve yepyeni bir yola girdi.

KISMETSE OLUR'UN AKIN'I ŞİMDİ NEREDE?

Akın Kırıkkayaoğlu, yarışmanın ardından ekranlara Chef’s Arena yarışmasıyla döndü. Kırıkkayaoğlu, şef olabilmek için haftalarca Chef’s Arena yarışmasında yarıştı. Bir Youtube kanalında bu mesleği nasıl seçtiğini şu sözlerle anlattı: “Öncelikle bu meslek bir tutku. Ben yalnız kalarak başladım bu mesleğe. Annem misafirlikteyken kendime ne yapacağımı düşünürken güzel güzel yumurta çeşitleri yaparak başladım. Sonra merak salmaya başladım 13-14 yaşlarındaydım. İnanılmaz bir şey. Yarattıkça bir çok şey ortaya çıkmaya başladı. Bir anda kendimi mesleğin içinde buldum. Önce garsonluk yaptım. O dönem üniversiteye gitmiştim. Sonrasında çok güzel bir fırsat geldi. Çok sevdiğim bir ağabeyim bana restoranını açtı. Oraya girdim Asya mutfağında başladım. Sıfırdan başlamam gerekirken bir anda yukarıdan başladım. Sonra Uzak Doğu, Asya mutfağı derken karar verdim okuduğum üniversiteyi bırakmaya. Bir sene çalıştım ama tabii ailem beni okuyor biliyordu. Şu an izleyince biraz kızacaklar ama…”

Şimdilerde sosyal medyadan uzak yaşayan Akın Kırıkkayaoğlu, evli ve bir oğlu var. Aynı zamanda Nişantaşı'nda bir restoranda şef olarak çalışıyor.

