Kısmetse Olur’un Zeyd’i tanıdık çıktı! Meğer Acun Ilıcalı’nın gözdesiymiş

Kısmetse Olur yarışmacıları arasında yer alan Zeyd’in geçmişi izleyicileri çok şaşırttı. Sevilen isim Öykü Serter’in sunumu ile izleyici karşısına çıkacak olan Kısmetse Olur, Youtube’da yayınlanacak. Dikkat çeken isimlerden biri olan Zeyd daha önce TV 8’de ekrana gelen ve kazanan ismin Survivor’a katıldığı Göz6 programında da yarışmış.

BERNA KEKLİKLER İLE İLİŞKİ DETAYI

Göz6 yarışmasında yer alan Berna Keklikler ve Zeyd arasında kısa süreli bir ilişki yaşanmıştı. Tahtalarda yazışarak konuşan Zeyd ve Berna Keklikler, birbirlerine olan ilgilerini açıkça itiraf etmişlerdi.

Daha sonra yarışmayı birinci olarak tamamlayan Berna Keklikler, Survivor’a katılmaya hak kazandı.

32 yaşında olan Zeyd, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Profesyonel futbol oynayan ve vücut geliştirme sporuna da ilgili olan Zeyd Gümüştutan, moda ile de ilgileniyor.

