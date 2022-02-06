Kısmetse Olur yarışmacıları Ayça Ekin Beğen ve Melis Buse Betkayan oyuncu oldu! Son halleri gündemde

Bir dönemin popüler evlilik programları arasında yer alan Kısmetse Olur'un yarışmacısı Melis Buse Betkayan ve Ayça Ekin Beğen İsmetse Olur adlı filmde rol aldı. Yayınlandığı dönem yarışma programına damga vuran iki gelin adayı da son halleriyle dikkat çekti.

Hem Ayça Ekin Beğen hem de Melis Buse Betkayan estetikle bambaşka biri oldu. İkili galadan birlikte poz verince yarışmayı takip eden izleyiciler ve ikilinin takipçileri gözlerine inanamadı. İki yarışmacı da yarışma sonrası estetikli değişerek yeni tarzlarıyla gündem olmayı başardı.

Hem program esnasında hem de programdan sonra, Kısmetse Olur izleyicilerin en çok merak ettiği konu, programda yaşananların gerçek olup olmadığı konusuydu. Programdan sonra çeşitli programlara katılan eski gelin adayı Melis Buse Betkayan, "Her şey kurguydu" demişti.

