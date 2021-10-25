Kısmetse Olur yarışmacısı Emre Ubeyli’le ilgili şok iddia! Yoksa sahte mi?

Hâlâ bekar olan Ubeyli, kendini spora verdi. Her fırsatta spor yaptığını takipçileriyle paylaşan Kısmetse Olur’un yakışıklı yarışmacısı Emre, pozlarıyla da dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

Kısmetse Olur yarışmasından sonra ekrandan silinip giden isimlerden bir tanesi de Emre Ubeyli oldu. Ayça’yla yaşadığı kaos dolu aşkın nihayete ermemesinden sonra aşka olan ilgisini geri plana atan Emre, kendisini hayvanlara ve spora verdi. Instagram hesabında sık sık kendi kedileriyle ve sokak köpekleri ile postlar atıyor…

Ancak daha da dikkat çekici olan çıplak pozları oldu. Spor eğitmenliği yapan ve online dersler vermeye devam eden Emre Ubeyli, her fırsatta vücudunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Bu postların arkası kesilmezken 450 bin takipçisinden sadece küçük bir kitlenin 1.000-3.000 aralığında beğeni butonuna basıyor olması, ‘’Takipçileri sahte mi?’’ düşüncesini akıllara getirdi.



