Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın trans fenomenle yazışmaları ortaya çıktı

Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Erol Yıldırım'ın, transeksüel fenomen Mika Slowana ile yazışmaları ortaya çıktı.

Hakan Kakız'ın paylaştığı yazışmalarda Mika Slowa'nın Erol Yıldırım'a ''Ayılığın ortaya çıktı'' dediği görüldü. Erol Yıldırım'ın ''Ben de sana geliyorum'' mesajı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konu hakkında sessizliğini bozan Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım, Instagram hesabında yaptığı açıklamada Mika Slowana ile dost olduğunu, yazışmaları paylaştığı için Hakan Kakız'a dava açacağını duyurdu.

''ORAYA EŞ BULMAYA GİDEN İNSANLARIN...''

Hakan Kakız'dan Erol Yıldırım'a yanıt gecikmedi. Kakız, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Ben kaostan beslenen biri değilim ama sosyal medyada insanların aptal yerine konduğunu görünce üzülüyorum. Bu yarışmada olan biten her şey kurgu. Oraya eş bulmaya giden insanların gay, transekseül olmak üzere herkese mesaj attığını hepimiz biliyoruz zaten.

Ben Mika'ya geldim, Mika benimle ilgilenmiyordu. 'Ne yapıyorsun?' dediğimde benden telefonunu sakladı, bir baktım yarışmadaki beyefendiyle mesajlaşıyor. Hiç de beyefendinin söylediği gibi dostane mesajlar değil, Mika bir yeşil ışık yaksa beyefendi burdaydı...

''KADINLARA SALÇA OLUYORSUN''

Ben daha dün bu beyefendinin bir kadına attığı sesli notları duydum. Bir de yarışmada sert duruyorsun ama yarışmanın kurallarını ihlal edip, dışarıdaki kadınlara salça oluyorsun. Ben senin seks videonu paylaşmadım, bunda ne var? Beni mahkemeye ver hayatım. Beni vereceksen bütün ülkeyi mahkemeye vermen lazım. Çünkü sürekli ifşâlarınız dolaşıyor ortalıkta...



