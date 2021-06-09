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  4. 'Kısmetse Olur' yarışmacısı Melis Buse Betkayan sosyal medyayı salladı

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Melis Buse Betkayan sosyal medyayı salladı

09.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' programıyla ünlenen Melis Buse Betkayan annesiyle tatil pozunu paylaştı. Ünlü yarışmacının değişimine yorum yağdı.

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Melis Buse Betkayan sosyal medyayı salladı

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan zaman zaman estetikli haliyle gündem oluyor. Program zamanı yaptığı kavgalarla gündeme gelen Betkayan son olarak tatil pozlarını paylaştı.

Annesiyle bikinili pozlarını paylaşan Melis Buse Betkayan paylaşımına "Annem değil küçük kız kardeşim" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Ünlü yarışmacıya ise takipçileri yorum yağdırdı! Melis Buse Betkayan'a takipçileri "Faceapp'la çocuğun bile yaparsın abla", "Uygulamayla neredeyse çocuğun yapacaksın" gibi yorumlar yaptı.

Betkayan estetikle değişmesiyle ilgili aldığı tepkilere daha önce "Estetiği çok seviyorum, ölene kadar yaptıracağım. Kendimle oynamayı seviyorum" yanıtını vermişti.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ahlak yoksunları
anne kız ve aynı boyda olup yanana bikinili poz vermek yerçekimini de hesap etmeyi gerektirir... :)

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