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Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca kırmızı bikinili pozlarını paylaştı! Bambaşka biri olmuş

22.08.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem seyirciyi ekranlara kitleyen evlilik programı Kısmetse Olur'da yer alan Rabia Karaca sosyal medya paylaşımları ve o dönemden sonraki değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Rabia Karaca'nın Instagram hesabında paylaştığı kırmızı bikinili pozlarıyla bambaşka biri olduğu yorumları yapıldı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca kırmızı bikinili pozlarını paylaştı! Bambaşka biri olmuş

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında Gökhan Sara ile yaşadığı aşkla gündem olan Rabia Karaca, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Rabia Karaca'yı programdan sonra geçirdiği estetik operasyonlarla görenler tanıyamıyor. Kırmızı bikinisiyle çekildiği pozları Instagram hesabından paylaşayan Karaca bir kez daha değişimini gözler önüne serdi.

KISMETSE OLURUN RABİA'SI KIRMIZI BİKİNİSİYLE

Rabia Karaca'nın kırmızı bikini pozları görenleri mest etti.

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Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Karaca, cesur pozlarını da paylaşıyor.

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Kısmetse Olur programından bu yana çok sıkı takipçileri olan Rabia Karaca'nın pozlarına takipçilerinden "Mükemmelsin" "Çok değişmişsin" gibi yorumlar geldi.

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DEĞİŞİMİYLE OLAY OLDU

Rabia Karaca Kısmetse Olur programının 2. sezonunda yer alıyordu.

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1994 doğumlu Rabia Karaca, döneme damga vuran programda Gökhan Sara ile gelgitli bir ilişki yaşıyordu.

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Rabia Karaca'yı programdan sonra yaptırdığı estetikler ve yıllar içindeki değişimiyle görenler tanıyamadı.

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İşte Rabia Karaca'nın bazı Instagram pozları ve bambaşka hali;

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