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  4. Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batuhan Taşarası Survivor'a göz kırpıyor

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batuhan Taşarası Survivor'a göz kırpıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.07.2024 14:11
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Batuhan Taşarası, sahne adıyla Batt, Kısmetse Olur 2. sezon yarışmacısı olarak 1. bölümden finale kadar elenmeden ilerlemeyi başardı. Yarışmada seslendirdiği "Düşemem" şarkısı ve kendine özgü doğal tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batuhan Taşarası Survivor'a göz kırpıyor

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batt, şu anda spora başlamış olup, izleyicilerinin desteğiyle her zaman hayalini kurduğu Survivor'a hazırlanmaktadır. Kulislerde 2025 survivor kadrosunda yer alacağı konuşuluyor. Rap müzik çalışmalarına da devam eden Batt, aynı zamanda bir influencer olarak da aktif rol oynuyor.

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Birçok yapımcıdan dizi ve film teklifi alan Batt, “Batuhan Taşarası” , "Oyunculuk benim çocukluk hayalimdir" diyerek, geçmişte küçük rollerde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmıştır. İyi bir eğitim alarak bu hayalini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

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survivor kısmetse olur
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