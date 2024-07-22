Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batuhan Taşarası Survivor'a göz kırpıyor

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Batt, şu anda spora başlamış olup, izleyicilerinin desteğiyle her zaman hayalini kurduğu Survivor'a hazırlanmaktadır. Kulislerde 2025 survivor kadrosunda yer alacağı konuşuluyor. Rap müzik çalışmalarına da devam eden Batt, aynı zamanda bir influencer olarak da aktif rol oynuyor.

Birçok yapımcıdan dizi ve film teklifi alan Batt, “Batuhan Taşarası” , "Oyunculuk benim çocukluk hayalimdir" diyerek, geçmişte küçük rollerde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmıştır. İyi bir eğitim alarak bu hayalini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.