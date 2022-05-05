Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu! Son paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen güzel yarışmacı Cansel Çördük, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam ediyor. Programın bitmesinin ardından adeta büyük bir değişim geçiren ünlü isim, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

BİKİNİLİ POZUNA GELEN YORUMLARA SİNİRLENDİ

Cansel Çördük yorumlara kızarak şu açıklamayı yaptı: "İlk ve son olarak artık duymaktan ve bu şekil yorumlar görmekten sıkıldığım için; damarlarım sadece doğuştan böyle, hemşireler çok seviyor. Bileklere gelince ergenlikti yaptık bir saflık diyelim. 25 yaşındayım, genç ve enerji doluyum hayatımı güzel yaşıyorum ve çok mutluyum."

SÜTYENSİZ POZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Instagram'da son olarak iç çamaşırsız bir pozunu paylaşan Cansel Çördük binlerce beğeni aldı. Müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel ismin paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

YORUMLARDAKİ TURABİ DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Cansel Çördük'ün son paylaşımındaki Turabi detayı gözlerden kaçmadı. Cansel'in takipçileri nazar boncuklu yorum atan Turabi hakkında olay yorumlarda bulundu. Bazı takipçiler, "Sen ne alaka? Cansel'i beğenmiş" gibi yorumlar yaparak dikkat çekti.

İşte Cansel Çördük'ün özel hayatından yaptığı bazı paylaşımlar;







