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Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük son haliyle şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 21:55 | Son Güncelleme

Kısmetse Olur adlı evlilik programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen gelin adayı Cansel Çördük'ün son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Cansel Çördük'ü hayranları eski haliyle kıyasladı.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük son haliyle şaşırttı!

Kısmetse Olur adlı evlilik programıyla adını geniş kitlelere duyuran güzel yarışmacı Cansel Çördük, programın sona ermesiyle birlikte Amerika'ya yerleşmişti. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cansel Çördük'ün yeni hali herkesi şaşırttı. Cansel Çördük cesur paylaşımlarıyla Instagramı sallamaya devam ediyor.

Cansel Çördük2

HAYRANLARI ELEŞTİRDİ

Cansel Çördük’ün hayranları güzel yarışmacıyı eski haliyle kıyaslamadan edemedi. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cansel Çördük son gönderisiyle kendisi eleştiri yağmuruna tutanlara cevap verdi. Cansel son paylaşımda “Ben hep kendi halimdeyim” notunu düştü.

Cansel Çördük3

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