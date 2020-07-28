Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük son haliyle şaşırttı!

Kısmetse Olur adlı evlilik programıyla adını geniş kitlelere duyuran güzel yarışmacı Cansel Çördük, programın sona ermesiyle birlikte Amerika'ya yerleşmişti. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cansel Çördük'ün yeni hali herkesi şaşırttı. Cansel Çördük cesur paylaşımlarıyla Instagramı sallamaya devam ediyor.

HAYRANLARI ELEŞTİRDİ

Cansel Çördük’ün hayranları güzel yarışmacıyı eski haliyle kıyaslamadan edemedi. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cansel Çördük son gönderisiyle kendisi eleştiri yağmuruna tutanlara cevap verdi. Cansel son paylaşımda “Ben hep kendi halimdeyim” notunu düştü.





