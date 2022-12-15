MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor?

Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor?

15.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur Aşkın Gücü YouTube üzerinden tüm bölümü yayınlanıyor. Evin gelin adaylarından biri olan Yeliz Açıkel'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur gelin adayı Yeliz Açıkel hakkında detaylar merak konusu oldu. Yeliz Açıkel, programın iddialı yarışmacılarından biridir. Peki Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor?

KISMETSE OLUR YELİZ KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Yeliz Açıkel 1998 doğumludur. 24 yaşındaki gelin adayı güzellik uzmanıdır. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de bulunuyor. Sosyal medyada 'ylzacikel' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor?

Programda, "Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik dediğin kadına özgü birşey yani benim gibi" sözleriyle dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Kocası sessiz kalamadıGöğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Kocası sessiz kalamadı
Müge Anlı öfkeden deliye döndü!Müge Anlı öfkeden deliye döndü!
Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmişYalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur amanda yaşında

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

Ünlü ilahiyatçının Avşar'ın çıplak haline dair sözleri tepki çekti! Ünlü isim çileden çıktı

Ünlü ilahiyatçının Avşar'ın çıplak haline dair sözleri tepki çekti! Ünlü isim çileden çıktı

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!

'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Görevdeyken ilişkiye girdi! Telsizi açık unuttuğundan habersizdi

Görevdeyken ilişkiye girdi! Telsizi açık unuttuğundan habersizdi

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.