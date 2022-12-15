Kısmetse Olur gelin adayı Yeliz Açıkel hakkında detaylar merak konusu oldu. Yeliz Açıkel, programın iddialı yarışmacılarından biridir. Peki Kısmetse olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur evinin gelin adayı Yeliz Açıkel ne iş yapıyor? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR YELİZ KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Yeliz Açıkel 1998 doğumludur. 24 yaşındaki gelin adayı güzellik uzmanıdır. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de bulunuyor. Sosyal medyada 'ylzacikel' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Programda, "Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik dediğin kadına özgü birşey yani benim gibi" sözleriyle dikkat çekti.



