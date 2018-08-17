Kısmi görme engelli Ecem, keman çalıp hedefine ulaştı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, kısmi görme engelli Ecem Ölçer (15), keman çaldığı yetenek sınavını başarıyla geçti. Sınav öncesi Uşak Belediyesi Sanat Akademisi'nde eğitim alan Ölçer, hedefi olan Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim görecek.
Gözlerindeki kısmı görme engeli yüzünden müzik notlarını okuyamayan Ecem Ölçer, ezberinin güçlü olması dolayısıyla keman çalarak, girdiği yetenek sınavını başarıyla geçti. Uşak Belediyesi bünyesindeki Sanat Akademesi'nde eğitim alan Ölçer, hayalini gerçekleştirdi. Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimi görecek Ecem Ölçer, "Hocalarımın sanat anlamında bana kazandırdıkları küçümsenemez. Aslında keman, benim için bir hobi olarak hayatımda yer alıyordu. Güzel sanatlar lisesinde eğitimimi sürdürüp, sürdürmemek konusunda çok kısa bir zamanım vardı. Müzik bana mutluluk ve huzur verdikçe hayallerimi süslemeye başladı. Bu hayalleri gerçekleştirip güzel bir üniversite okuyacağıma inanıyorum" dedi.
Ecem Ölçer'in annesi Aysel Yılmaz ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu ve sanat akademisi sayesinde hayallerine kavuştuğunu belirtti.
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