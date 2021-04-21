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Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi pazar yasağı ne zaman kalkar?

21.04.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka oranlarındaki artışın yanı sıra son günlerde artan vefat sayısı sonrası Ramazan ayının hemen öncesinde kısmi kapanma kararı açıklandı. Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda Kısmi Kapanma Genelgesi de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Vatandaşların gündemindeki konusu ise yasakların uzayıp uzamayacağı. Peki, kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi pazar yasağı ne zaman kalkar?

Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi pazar yasağı ne zaman kalkar?

Kısmi kapanma sonrası vaka sayıları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı kısmi kapanmanın biteceği tarih araştırılmakta. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi ve yeme-içme yerleri ile okullarla ilgili yeni tedbirler konuşuldu. Şimdi gözler yapılacak yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açılamada Ramazan ayının ilk iki haftasına dikkat çekmişti. Kısmi kapanma uygulaması ile bu zaman diliminde vaka ve vefat sayısındaki düşüşün gerçekleşmesi hedefleniyor. Erdoğan'ın açıklamasında;

''Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu iki haftalık sürede vefat ve vaka sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Vatandaşlarımın her birinden temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini rica ediyorum.'' ifadelerine yer verdi ve yeni tedbirleri duyurdu.

  • Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak güncellendi.

  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

  • 65 yaş üstü 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

    • Kamuda saat 16:00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ile kronik hastalığı bulananlar ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.

    • Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi pazar yasağı ne zaman kalkar?

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    Kısmi kapanma detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı kısıtlamalara dair önemli detaylar paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu iki haftalık sürede vefat ve vaka sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.'' dedi.

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