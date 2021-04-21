Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi pazar yasağı ne zaman kalkar?

Kısmi kapanma sonrası vaka sayıları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı kısmi kapanmanın biteceği tarih araştırılmakta. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi ve yeme-içme yerleri ile okullarla ilgili yeni tedbirler konuşuldu. Şimdi gözler yapılacak yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açılamada Ramazan ayının ilk iki haftasına dikkat çekmişti. Kısmi kapanma uygulaması ile bu zaman diliminde vaka ve vefat sayısındaki düşüşün gerçekleşmesi hedefleniyor. Erdoğan'ın açıklamasında;

''Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu iki haftalık sürede vefat ve vaka sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Vatandaşlarımın her birinden temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini rica ediyorum.'' ifadelerine yer verdi ve yeni tedbirleri duyurdu.